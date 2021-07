Uważaj na SMS z numeru „PODATNIK”! To wyłudzenie danych przez straszenie fiskusem

- Aby skłonić odbiorcę SMS-a do reakcji, oszuści grożą, że jeśli odbiorca nie zapłaci „podatku", przekażą sprawę do służb windykacyjnych. W treści wiadomości umieścili link do strony internetowej, na której można opłacić rzekomą zaległość – opowiada o sposobie oszustwa st. rachm. Sebastian Pakalski , rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Treść przykładowego komunikatu opublikował CERT Polska, czyli działający w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie.



„Masz nie rozliczony podatek W dniu [data] sprawa będzie przekazana do służby windykacji Aby zapobiec spłać należność 4,91 zł” - SMS-y o takiej treści, choć różniące się kwotami, z numeru, który w telefonie komórkowym wyświetla się jako „PODATNIK”, rozsyłane są do abonentów w całej Polsce. Zawierają również adres internetowy odsyłający do fałszywej strony, podszywającej się pod popularną usługę płatności PayU.