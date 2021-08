Uwaga! Woda w Pruszczu Gdańskim skażona niebezpieczną bakterią. Nie nadaje się do picia bez przegotowania! Danuta Strzelecka

Sanepid w Pruszczu Gdańskim informuje, że woda z ujęcia przy Ordynackiej w Bąkowie (gm. Kolbudy) nadaje się do picia tylko po przegotowaniu. Powodem stwierdzenie ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy coli w wodzie. Woda z tego ujęcia doprowadzana jest do sołectw: Kowale, Jankowo Gdańskie, Bąkowo, Otomin i ościennego Borkowa w gm. Pruszcz Gdański. Eksploatator wodociągu, spółka Reknica, podjęła już działania zmierzające do poprawy jakości wody.