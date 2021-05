Uwaga na utrudnienia na al. Armii Krajowej w Gdańsku. Wiadukt drogowy i kładka dla pieszych w ciągu al. Sikorskiego przejdą gruntowny remont

Szeroki zakres prac na wiadukcie oraz kładce oznacza konieczność wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. Od 31 maja prace realizowane będą na dole obiektów, co wymagać będzie zawężenia dolnej jezdni al. Armii Krajowej do jednego pasa ruchu.

- Obowiązywać tam będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h. W przypadku robót, w których zamknięcie jednego pasa nie będzie wystarczająco bezpieczne dla kierowców, w godzinach nocnych oraz w weekendy dolna jezdnia będzie całkowicie zamykana, a ruch odbywać się będzie jezdnią górną - mówi Magdalena Kiljan, rzeczniczka prasowa Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

W drugiej połowie czerwca planowane jest całkowite zamknięcie wiaduktu dla ruchu. Kierowcy dojeżdżający do al. Sikorskiego z centrum miasta będą musieli dojechać do skrzyżowania al. Armii Krajowej z al. Havla i ul. Łostowicką, a następnie zawrócić. Do dyspozycji będzie też tymczasowy łącznik, który wybudowany zostanie ok. 100 metrów przed skrzyżowaniem.