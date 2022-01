Uwaga na silny wiatr na Pomorzu! Ze względów bezpieczeństwa zamknięte są cmentarze komunalne i Park Oliwski w Gdańsku

Zamknięte cmentarze w Gdańsku. Uwaga na silny wiatr!

- Ze względu na panujące bardzo trudne warunki atmosferyczne – silny, porywisty wiatr – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zamknął cmentarze komunalne oraz Park Oliwski - informuje Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy GZDiZ. - Apelujemy do mieszkańców Gdańska, z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa, o rezygnację z odwiedzin na cmentarzach i spacerów w Parku Oliwskim. Do odwołania na Cmentarzu Łostowickim oraz Cmentarzu Centralnym Srebrzysko obowiązywał będzie także zakaz wjazdu samochodów. Prosimy również o parkowanie pojazdów w bezpiecznych miejscach i, jeśli to możliwe, nie stawianie ich pod drzewami.