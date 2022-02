Uwaga na oszustwo przez OLX i WhatsApp! Mieszkanka Malborka straciła 10 tysięcy złotych

Doświadczyła tego mieszkanka Malborka, która chciała po prostu dokonać transakcji poprzez platformę OLX.

- Kobieta na OLX wystawiła przedmiot do sprzedaży. Następnie poprzez wiadomości na WhatsAppie odezwał się do niej potencjalny klient, który prowadząc krótką korespondencję przekonał sprzedającą, że chce kupić wystawiony przedmiot. W kolejnej wiadomości kobieta otrzymała informację z linkiem do firmy kurierskiej, poprzez którą miała otrzymać płatność za dokonany przez korespondenta zakup. Po kliknięciu w link została ona przekierowana na stronę wyboru banku i po wybraniu placówki wpisała dane logowania na swoje konto – tłumaczy asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.