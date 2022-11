Uwaga na nowy rodzaj oszustwa! Tym razem złodzieje wykorzystują metodę "na węgiel" i podszywają się pod MOPS

- Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgłosił się mieszkaniec Tczewa, który otrzymał wiadomość sms, rzekomo pochodzącą od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, w której wskazano że jest on wytypowany do zakupu 500 kg węgla po preferencyjnej cenie, a warunkiem uzyskania opału jest dokonanie do 18.11.2022 r. wpłaty na wskazany rachunek bankowy - informują pracownicy MOPS.