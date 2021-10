Uwaga na fałszywych rachmistrzów. Wyłudzenia danych osobowych to stały proceder

Zakończony 30 września Narodowy Spis Powszechny miał pomóc zebrać informacje na temat tego, jaka jest aktualnie liczba Polaków, czym się zajmują i jak żyją. To dane, które umożliwiają przeprowadzenie analizy zmian demograficznych i społecznych na przestrzeni lat. Jak informuje policja oraz organizator spisu powszechnego, a na co zwraca uwagę serwis ChronPESEL.pl nadal obecne są przypadki wyłudzania danych osobowych metodą tzw. na rachmistrza.

W trakcie ostatnich miesięcy oszuści podszywający się pod rachmistrzów najczęściej dzwonili do swoich ofiar z prośbą o podanie danych takich, jak zarobki, majątek, dane z dowodu osobistego, konta w banku. W rzeczywistości GUS takich informacji nie zbierał. O tym, że podobne telefony to realny problem, świadczą wyniki badania przeprowadzonego w I połowie 2021 r. przez serwis ChronPESEL.pl i Krajowy Rejestr Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co czwarty ankietowany potwierdził, że w czasie pandemii otrzymał telefon z prośbą o podanie numeru PESEL lub danych do logowania w bankowości elektronicznej - czytamy w sprawozdaniu udostępnionym przez serwis ChronPESEL.pl.