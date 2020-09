Uwaga na burze i opady krupy śnieżnej na Pomorzu w poniedziałek, 7.09.2020. IMGW wydał ostrzeżenie dla całego województwa!

Burze na Pomorzu w poniedziałek, 7.09.2020 r. Ostrzeżenie IMGW dla całego województwa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi wyładowaniami atmosferycznymi. Alert dotyczy całego województwa pomorskiego.

- Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 15 mm, lokalnie do 20 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwa krupa śnieżna lub lodowa - podaje IMGW.

Ostrzeżenie IMGW. Burze i krupa śnieżna na Pomorzu

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk to aż 80 proc. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godz. 19:00 w poniedziałek, 7.09.2020 r.

Co to jest krupa śnieżna i lodowa? Ostrzeżenie IMGW dla Pomorza

Krupy – opad atmosferyczny, zawsze o charakterze przelotnym, w postaci kulistych, nieprzezroczystych ziarenek lodowych o średnicy zazwyczaj od 2 do 5 mm, ale może wystąpić od 1 do 15 mm, całkowicie porowatych (krupa śnieżna) lub z porowatym jądrem i lodową otoczką (krupa lodowa). Krupy nie są przezroczyste, są mniej białe niż śnieg, a w przeciwieństwie do śniegu spadając na twarde powierzchnie odbijają się.