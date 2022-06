Uwaga kierowcy! Od poniedziałku 20 czerwca wystąpią utrudnienia we Wrzeszczu Górnym. Rozpoczynają się prace na ul. Jarowej w Gdańsku

Gdańsk. Utrudnienia na ul. Jarowej. Rozpoczyna się przebudowa jezdni i chodnika

Przebudowie ulegnie około 100-metrowy odcinek ul. Jarowej – od ul. Krętej do ul. Sobieskiego. To oznacza utrudnienia dla kierowców . Od poniedziałku 20 czerwca na miesiąc odcinek ten zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu pojazdów. Objazd możliwy będzie ulicami Krętą lub Nową Medyków i Smoluchowskiego.

Uwaga mieszkańcy! Wystąpią zmiany w komunikacji

Utrudnienia czekają także mieszkańców podróżujących na co dzień środkami komunikacji publicznej. W związku z zamknięciem ul. Jarowej na odcinku pomiędzy ul. Krętą a ul. Sobieskiego, od poniedziałku czasowo zmieni się trasa linii autobusowej 283. W kierunku do Niedźwiednika, od przystanku „Szpital Zakaźny” 02 do przystanku „Schumana” 02 obowiązywać będzie objazd ulicami Smoluchowskiego i Sobieskiego. W tym czasie nie będzie obsługiwany przystanek „Jarowa” 02. Natomiast przystanek „Pomorskie Szkoły Rzemiosł” 02 zostanie tymczasowo przeniesiony z ul. Sobieskiego na ul. Smoluchowskiego (około 20 metrów od skrzyżowania ww. ulic). W kierunku do Nowego Portu trasa linii 283 pozostanie bez zmian.

Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu zaplanowano na poniedziałek 18.07.2022 r. Ostatecznie termin ten może się jednak przesunąć, w zależności od postępów prac.