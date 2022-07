Utylizacja niebezpiecznych odpadów z Czarnej Dąbrówki kosztować ma 8 milionów złotych! Sąd wydał wyrok [email protected]

Właściciel działki w Czarnej Dąbrówce Wojciech Z. ma usunąć niebezpieczne odpady. Koszt ich utylizacji to niemal 8 mln złotych (szacunek z 2020 r.). Sąd nie miał wątpliwości, że co na jego gruncie, to jego własność.