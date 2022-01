Utrudnienia w ruchu w woj. pomorskim 20.01.2022. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Newsroom 360

Informacje o utrudnieniach drogowych w pomorskim uzyskujemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Karol Rycio

Na których drogach w województwie pomorskim prowadzone są dzisiaj (20.01.2022) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S7i, Węzeł Gdańsk Port - wiadukt n/S7 do dk89 (9. km) Montaż zabzpieczeń przed upakiem, prace na wiadukcie wzdłuż Łącznicy relacji z Gdyni do DK89 oraz z DK89 do Warszawy - zajęty pas ruchu lewy.