Utrudnienia w ruchu 22.09.2023 w woj. pomorskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Redakcja Wiadomości

Informacje o utrudnieniach drogowych w pomorskim uzyskujemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Karol Rycio

Na których drogach w województwie pomorskim prowadzone są dzisiaj (22.09.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S7i, Gdańsk Lipce - Gdańsk Południe (3. km na odc. 1,3 km) Naprawa dylatacji, ograniczony przejazd szer. 3,5m pasem lewym na jezdni do Gdyni, skrócony do potrzeb pas włączeniowy z węzła Lipce do Gdyni.