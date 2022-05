Utrudnienia w Gdyni! Tymczasowe zamknięcie ul. Górniczej w rejonie skrzyżowania z ul. Chwaszczyńską

Część ul. Górniczej w Gdyni całkowicie zamknięta!

Wjazd i wyjazd z osiedla Fikakowo oraz dojazd do ul. Górniczej będzie możliwy przez ul. Gryfa Pomorskiego. Prace budowlane potrwają od wtorku, 10.05.2022 do czwartku, 12.05.2022. Możliwe jest wystąpienie robót nocnych. Kierowców prosi się o ostrożność oraz dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.