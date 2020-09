Utonięcie na wysokości wydmy Łąckiej. Nie żyje 47-letni mężczyzna

29 sierpnia na wysokości wydmy Łąckiej doszło do zaginięcia w wodzie mężczyzny.

- W sobotę ok. godz. 19 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że na wysokości wydmy Łąckiej mężczyzna, który wszedł do morza nie wyszedł z niego. Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy wraz z innymi służbami, uczestniczyli w akcji ratunkowej. Niestety po wyciągnięciu z wody 47-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego, pomimo reanimacji, nie udało się go uratować