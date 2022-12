Uszkodzona sieć trakcyjna na stacji Wejherowo, 15.12. Podróżni muszą się liczyć z utrudnieniami. Do kiedy potrwają?

Jak podaje SKM Trójmiasto, przez uszkodzenie sieci trakcyjnej na stacji Wejherowo (PKP PLK), odbywa się jednotorowy ruch pociągów. Może to powodować opóźnienia.

- Na stacji Wejherowo doszło do zerwania sieci trakcyjnej. Z tego powodu, na szlaku Reda - Wejherowo, ruch pociągów odbywa się wyłącznie po torze nr 2. Na odcinku Wejherowo- Gdynia Chylonia nasze pociągi jeżdżą co ok. 15 min. Na odcinku Gdynia Chylonia -Gdańsk Śródmieście - co ok. 10 min - 12 min - informuje SKM Trójmiasto.