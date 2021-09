Ustawa proaborcyjna. W Gdańsku zbierano podpisy pod jej projektem. Anna Górska: Poparcie społeczne dla naszych działań rośnie

W Gdańsku zbierali podpisy pod ustawą proaborcyjną. Projekt poparło już kilkadziesiąt tysięcy osób

Jak podkreślają autorzy projektu ustawy, to, co w niej najważniejsze, pada w drugim członie nazwy. „Bez kompromisów”. Oznacza to tyle, że kobieta, która zdecyduje się na zabieg aborcyjny – kliniczny lub domowy – nie będzie musiała prosić nikogo o zgodę. Będzie mogła samodzielnie, świadomie podjąć decyzję o tym, aby przerwać ciążę. Jedyny warunek, jaki stawia rzeczona ustawa, to zabieg, który możliwy będzie jedynie do 12. tygodnia ciąży.