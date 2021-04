Ustawa metropolitalna dla Pomorza. Sprawdzamy za wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, jak działa metropolia na Śląsku Rafał Mrowicki

Do wydania rekomendacji dla pomorskiej ustawy metropolitalnej potrzebna jest ocena działania metropolii w województwie śląskim, co obecnie nie jest możliwe ze względu na pandemię koronawirusa. Tak niedawno twierdził wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker w odpowiedzi na interpelację pomorskiej posłanki Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Chmiel. Postanowiliśmy sprawdzić za ministra, jak działa Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i co udało się jej zdziałać przez 3 lata.