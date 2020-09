"Usta usta" 2020 - sezon 4. Kiedy premiera? Kto zagra? Nowe odcinki wkrótce na antenie TVN! Kultowy serial powraca na ekrany

Czego się spodziewać po 4. sezonie? Po latach pracy w Stanach Zjednoczonych Adam powraca do Warszawy, aby poinformować przyjaciół, że czternaście lat po śmierci swojej ukochanej żony Julii, planuje ślub ze znacznie młodszą od siebie Sarą. Nie wszyscy będą jednak tak podekscytowani jak on…

Serial zadebiutował na antenie TVN w 2010 roku. Z marszu zdobył szerokie grono fanów, głównie z pokolenia 20-30 latków i doczekał się aż trzech sezonów. Serial opowiada o losach trójki przyjaciółi i ich rozmaitych perypetiach życiowych, a wszystko to w słodko-gorzkm sosie, bo produkcja potrafiła dostarczyć łez nie tylko ze śmiechu.

- Serial „Usta usta” wraca z całą bezczelnością, do której nas przyzwyczaił. Adam, Iza, Piotrek, Agnieszka i Krzysztof są dzisiaj starsi, choć niekoniecznie mądrzejsi. Zostawiliśmy ich na rozdrożach: Adama opłakującego zmarłą małżonkę, a oba małżeństwa w stanie daleko posuniętego rozpadu. Dziś, mimo upływu lat, każdy z bohaterów jest nadal na zakręcie. Znowu życie całej piątki (a raczej piątki plus, bo wolne miejsce obok Adama szybko się zapełni) pustoszą miłosne perturbacje i problemy egzystencjalne dodatkowo wzmocnione przez zawirowania z dorastającymi dziećmi. W nowej serii odnajdziemy znak firmowy serialu: opowiadanie o najtrudniejszych sprawach, bez tematów tabu w lekkiej, słodko-gorzkiej konwencji. Będzie ostro, ale nie boimy się skandalu, bo lubimy prowokować do myślenia - mówi Wojciech Bockenheim, producent serialu "Usta usta".