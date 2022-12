Uśmiejesz się z memów po meczu Polska - Francja. Biało-czerwoni z podniesionymi głowami żegnają się z mundialem w Katarze

Najciekawsze memy po meczu Polska - Francja na mundialu 2022

Pierwszy po 36 latach awans Polski do fazy pucharowej mistrzostw świata przyjęty został z umiarkowanym optymizmem ze względu na to, że piłkarze Czesława Michniewicza prezentowali bardzo prosty futbol. Na domiar złego w 1/8 finału trafili od razu na broniącą tytułu mistrzowskiego, naszpikowaną gwiazdami reprezentację Francji. To sprawiło, że ekspercy nie dawali naszym piłkarzom nawet cienia szans.

Tymczasem Polacy w niedzielę, 4 grudnia 2022 roku zagrali z Francją odważnie. Postawili na pressing, grali z większym polotem niż w fazie grupowej chociażby przeciwko Argentynie. Biało-czerwoni oddali też kilka bardzo kąśliwych strzałów, ale brakowało niewiele, aby cieszyć się z bramek. Z bramek cieszyła się natomiast wielka Francja, która mimo pewnych kłopotów uporała się z rolą zdecydowanego faworyta tego spotkania.