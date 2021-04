Usługi opiekuńcze, bransoletki życia oraz wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego. Gdańsk zachęca seniorów do korzystania z pomocy

Bezpłatna pomoc dla seniorów 95+

W Gdańsku osoby, które przekroczyły 95 rok życia, są zwolnione z odpłatności za wszelkie usługi opiekuńcze i za usługi rehabilitacyjne. To wynik inicjatywy uchwałodawczej ruchu społecznego Lepszy Gdańsk z 2018 roku. Seniorzy nie płacą m.in. za pomoc w codziennych czynnościach: zakupach, przygotowaniu posiłków, higienie, ubiorze. Zapewniona jest im pomoc w dotarciu do lekarza, utrzymywaniu kontaktów z rodziną, a nawet czytanie książek i prasy. Mogą też liczyć na bezpłatną, dopasowaną do potrzeb rehabilitację, w zależności od wskazań lekarzy.