Urzędnicy w Chojnicach też dostali nagrody roczne. Kolejnych już nie będzie – zapowiada burmistrz

Chojnickim urzędnikom z budżetu miasta wypłacona została dokładnie kwota 375 349 zł brutto. Osoba piastująca kierownicze stanowisko otrzymała średnio 2 755,33 zł brutto, a inspektor średnio 2 320,42 zł brutto. Na wysokość wypłaconych kwot wpływ miały nieobecności czy staż pracy.

- Proszę pamiętać, że są to kwoty brutto, więc tak naprawdę na rękę otrzymali średnio po około 1600 zł – zaznacza burmistrz Chojnic Arseniusz Finster i broni swojej decyzji o przyznaniu nagród. - Rok 2022 nie był dla nas zły. Mieliśmy w wolnych środkach 13 mln zł, więc te prawie 400 tys. zł to jak pchła na krowie. Moi pracownicy sumiennie pracowali cały rok i nie mieli w ciągu roku wzrostu płac do poziomu inflacji. To nie są jakieś wielkie nagrody, a podziękowanie za uczciwą pracę. Moim zdaniem powinni dostać znacznie wyższe kwoty, ale tylko na takie było nas stać. Oni naprawdę niczym się nie różnią od pracowników publicznych wynagradzanych przez rząd, którzy dostali po trzy razy wyższe nagrody roczne – argumentuje Finster.