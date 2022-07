Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty 5 bankom. Chodzi m.in. o brak zwrotu środków za nieautoryzowane transakcje

Jak informuje UOKiK, zgodnie z prawem to na banku spoczywa odpowiedzialność dochowania szczególnej staranności w zakresie przechowywania i ochrony środków pieniężnych. Jeżeli z konta bez twojej zgody zniknęły pieniądze, zgłosiłeś to bankowi, a ten odmówił zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji, to wówczas bank działał nielegalnie, chyba że podejrzewa oszustwo ze strony klienta. Wówczas jednak bank zobowiązany jest także zawiadomić organy ścigania.