Urodziny Mateusza Klicha, dobre humory piłkarzy. Jakub Kwiatkowski: Nic nas nie zaskoczy. Nie spodziewam się problemów [zdjęcia, wideo]

Nasi kadrowicze nie mogli trenować w Sankt Petersburgu, zresztą podobnie jak ich rywale. Obiekt jest mocno obciążony podczas turnieju i UEFA zdecydowała, że żadna drużyna nie będzie miała na nim oficjalnego treningu. Biało-czerwoni nie skorzystali z proponowanego boiska alternatywnego w Rosji i w niedzielę rano – przed wylotem do Sankt Petersburga – pojawili się na boisku gdańskiego stadionu. Co ważne, w pełnym zestawieniu, co oznacza, że wszyscy powołani piłkarze są do dyspozycji trenera Paulo Sousy. Łącznie z Janem Bednarkiem, który od soboty uczestniczy w pełnym treningu i wiele wskazuje na to, że będzie gotowy do gry już w poniedziałkowym spotkaniu ze Słowacją.

Przed rozpoczęciem treningu koledzy z drużyny uczcili 31 urodziny Mateusza Klicha, podobnie jako to miało miejsce wcześniej w przypadku Tomasza Kędziory. Piłkarze ustawili się w dwóch rzędach, a Klich przebiegał w środku będąc klepanym po plecach przez kolegów z zespołu. Wszystko zakończyło się śmiechem, więc jak widać piłkarzom dopisują humory przed meczem ze Słowacją, a atmosfera w zespole jest bardzo dobra.