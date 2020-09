Uroczystości na Westerplatte w Gdańsku. Obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Na Westerplatte odbyły się obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Gospodarzem uroczystości jest Ministerstwo Obrony Narodowej, a udział w nich wzięli m.in. prezydent RP Andrzej Duda, minister Mariusz Błaszczak, ale także marszałkowie Sejmu i Senatu oraz Wojsko Polskie. - Spotykamy się w miejscu, które, nie ma co ukrywać, było przez lata zaniedbane. Dziś przywracamy jego powagę - mówił szef MON.

Uroczystości na Westerplatte. "To przestroga dla całego świata" - To miejsce jest wielkim symbolem bohaterstwa polskiego żołnierza, a dla całego świata przestrogą przed tym co oznacza imperializm i brutalna polityka prowadząca do wojny - mówił podczas uroczystości rocznicowych na Westetplatte prezydent Andrzej Duda. W czasie obchodów kilkukrotnie padały słowa krytyki wobec władz samorządowych za – jak określił minister Błaszczak – zaniedbywanie terenu historycznego pola bitwy. Prezydent Gdańska nie dostała szansy zabrania głosu. Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowało Wojsko Polskie, pod okiem Ministerstwa Obrony Narodowej. Na wstępie uroczystości, której gospodarz był minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, przywołał słowa św. Jana Pawła II, o tym, że każdy z nas znajduje też w swoim życiu Westerplatte. Jednocześnie pozwolił sobie na słowa krytyki wobec władz Gdańska, którym w sierpniu br. odebrano znaczące tereny na półwyspie, a tym samym możliwość organizacji obchodów. Nie był to zresztą jedyny przytyk w kierunku władz samorządowych.

Tereny na Westerplatte. Minister krytycznie o władzach Gdańska - Spotykamy się w miejscu, które, nie ma co ukrywać, było przez lata zaniedbane. Dziś przywracamy jego powagę - mówił minister Błaszczak. - Spotykamy się w roku, który ma dla Polski wielkie znaczenie, w 100-lecie Bitwy Warszawskiej, 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II oraz 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Dziś podkreślamy, że dzielność polskiego żołnierza ma charakter wręcz legendarny. Punktualnie o godz. 4.45 rozpoczęcie obchodów obwieścił dźwięk syren alarmowych. Chwilę wcześniej dowódca Garnizonu Warszawa zameldował prezydentowi, a także przybyłym na uroczystość marszałek Sejmu Elżbiecie Witek oraz marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu, pełnienie wojskowej asysty honorowej. Na uroczystości obecni byli kombatanci, parlamentarzyści, władze samorządowe, m.in. marszałek Mieczysław Struk oraz prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Po odśpiewaniu hymnu, przy akompaniamencie Marszu Bohaterów Westerplatte, żołnierze oraz harcerze zapalili Znicz Pokoleń, którego sztafetę zainicjował Jan Kowalczys, pseudonim "Śmiały", żołnierz 77. pułku Oddziałów Nowogródzkich Armii Krajowej. Historię 7-dniowej, bohaterskiej obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej przypomniał sędzia Bogusław Nizieński.

- Jestem tu dziś z kilku przyczyn. Po wielu latach ta uroczystość jest organizowana przez władze państwowe. Dziękuję za tak piękne obchody - mówił na Westerplatte prezydent RP, Andrzej Duda. - To także ważny moment, ponieważ miałem dziś zaszczy wręczyć dokumenty potwierdzające odnalezienie po ponad 80 latach szczątków bohaterów walki o wolną i suwerenną Polskę. W czasie uroczystości prezydent wręczył rodzinom kpr. Bronisława Peruckiego, plut. Adolfa Petzeltsta, strz. Władysława Okrasy, kpt. Jana Gębury oraz leg. Józefa Kity, pięciu poległych w walkach we wrześniu 1939 r., noty potwierdzające identyfikację szczątków znalezionych podczas prac archeologicznych na półwyspie. - Rozmawiałem z archeologami, którzy odnaleźli szczątki dziewięciu naszych żołnierzy. Opowiadali o swojej pracy, jak udało im się natrafić na szczątki, ale również z bólem mówili, że to miejsce było zaniedbane, zachwaszczone, zaśmiecone. Wierzę, że dzięki troskliwości Muzeum II Wojny Światowej, to miejsce będzie godne, piękne i odwiedzane przez młodzież i będzie tu oddawany hołd w miejscu pochówku. Mam nadzieję, że w ciągu dwóch najbliższych lat zostanie zorganizowany należyty pochówek odnalezionych, już po przebudowie cmentarza - mówił Andrzej Duda. - To miejsce jest wielkim symbolem bohaterstwa polskiego żołnierza, a dla całego świata przestrogą przed tym co oznacza imperializm i brutalna polityka prowadząca do wojny. Ostrzeżeniem, aby taka sytuacja i takie wydarzenie nigdy się nie powtórzyło, ponieważ pociągnęło za sobą tragedię narodów i milionów ludzi.

W obchodach uczestniczyło znacznie mniej osób niż np. w ubiegłym roku roku, zwłaszcza mieszkańców. Uroczystości odbyły się w reżimie sanitarnym z powodu panującej epidemii. Wcześniej pisaliśmy W tym roku, na mocy specustawy, za sprawą której tereny na Westerplatte zostały przejęte przez Skarb Państwa, gospodarzem uroczystości są władze państwowe. Punktualnie o godz. 4.45 zawyły syreny, które rozpoczęły obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Następnie odśpiewano hymn narodowy. Zapalono też Znicz Pokoleń. Po raz pierwszy zabrzmiał także, skomponowany przez Wojsko Polskie, specjalnie z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Marsz Bohaterów Westerplatte. Następnie żołnierze odczytali Apel Pamięci, a bohaterstwo obrońców Ojczyzny uczczono salutem armatnim.

- To miejsce jest symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy, a dla całego świata przestrogą przed tym, co oznacza brutalna polityka prowadząca do wojny; ostrzeżeniem, aby takie wydarzenia nigdy się nie powtórzyły – mówił Andrzej Duda.

Uroczystości zakończył "biało-czerwony" przelot samolotów Iskra.

Jednym z punktów uroczystości było wręczenie not identyfikacyjnych rodzinom pięciu żołnierzy, których szczątki odnaleziono na Westerplatte podczas badań archeologicznych. Ich nazwiska zostały przywołane w Apelu Pamięci.

Główną uroczystość poprzedziła ceremonia złożenia kwiatów na Cmentarzu Obrońców Westerplatte oraz zapalenie zniczy w miejscu ekshumacji szczątków żołnierzy polskich poległych na Westerplatte. Prezydent rozmawiał z archeologami pracującymi przy odkryciach.

Mimo próśb, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz nie mogła przemówić podczas uroczystości, choć bierze w niej udział. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Obrony Narodowej. Jak argumentował resort, tego dnia nie przewidziano przemówień władz samorządowych.

