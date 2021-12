Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. Odznaczenia wręczył prezes IPN Karol Nawrocki

Grudzień '70 - obchody

W historycznej Sali BHP, w piątkowe popołudnie 17 grudnia przypomniano zebranym o wydarzeniach grudnia 1970 roku.

Mirosław Golon, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku zaznaczył, że były one fundamentem do późniejszych działań społecznych zmierzających do naprawy państwa.

- Do stłumienia protestów zostało wysłanych ok. 60 tys. żołnierzy. Należało jednak spełnić zasadne i racjonalne oczekiwania protestujących, gdyż ogromna ich część była realna do spełnienia - mówił Golon

W ramach działań upamiętnieniowych, IPN przygotował serię publikacji, wystaw i wydarzeń mających przypomnieć obywatelom o tragicznych wydarzeniach grudnia 70 i 81 roku. Stanowiło to również okazję do uhonorowania osób zasłużonych dla naszej wspólnej wolności.