Uroczyste otwarcie tunelu na Węźle Janowo w Rumi. ZDJĘCIA, WIDEO

W ramach budowy węzła integracyjnego z tunelem na terenie Janowa w Rumi powstały również m.in. ścieżki rowerowe, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz wiaty autobusowe. Nie zabrakło też oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.

- W ramach inwestycji powstał także bardzo komfortowy parking od strony ulicy Gdańskiej na około 150 miejsc. Od strony drogi krajowej nr 6 również został wybudowany parking na podobną liczbę miejsc - uzupełnia Michał Pasieczny, burmistrz Rumi, który podkreśla: - To jest węzeł na miarę XXI wieku. Tunel połączył drogę krajową z dzielnicą Janowo. Będzie to ogromny skrót i udogodnienie dla kierowców w dojeździe do domu z pracy. Skorzystają na tym nie tylko mieszkańcy Rumi, ale i powiatu wejherowskiego oraz puckiego. W godzinach szczytu tworzą się na dk6 korki. Mam nadzieję, że dzięki tej inwestycji będą teraz mniejsze.