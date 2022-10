Uroczysta gala na 100-lecie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Prezydent Andrzej Duda i szef MON Mariusz Błaszczak odwiedzili Oksywie

Uroczysta gala na 100-lecie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Na krańcu Oksywia w Gdyni znajduje się Port Wojenny, zaś tuż przed nim Akademia Marynarki Wojennej, uczelnia wojskowo-cywilna, w której do pełnienia służby przygotowują się przyszli oficerowie Wojska Polskiego. Prócz nich wykształcenie zdobywają tam także studenci cywilni oraz podchorążowie z Arabii Saudyjskiej, Kataru i Kuwejtu. Jak podkreśla kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej: "polska uczelnia pod względem szkolenia oficerów innych państw znajduje się w czołówce Europy".

- Cała historia naszej marynarki i obecności nad morzem jest związana z naszą uczelnią, a jej okres przedwojenny z Toruniem - mówił kontradmirał Tomasz Szubrycht, rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w trakcie czerwcowych obchodów w Toruniu. - To tutaj wykształcili się oficerowie Marynarki Wojennej, którzy w czasie II wojny światowej przynosili nam wszystkim dumę. Obchody w Toruniu to już tradycja, one zapoczątkowują Święto Morza i Święto Marynarki Wojennej. Dlatego też staramy się, aby te uroczystości miały stosowny wymiar nie tylko dla nas, ale również dla mieszkańców. Warto dodać, że Toruń jest jedynym miastem, które posiada skwer imienia Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, co jest dla nas bardzo ważne i zawsze jesteśmy wdzięczni, za życzliwość, którą miasto nam okazuje.