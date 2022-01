Urlopy gwiazd. Gdzie odpoczywają znane osoby? Jakie miejsca wybierają zimą?

Także Marta Manowska ładuje akumulatory w ciepłym kraju. Aktualnie odpoczywa w stolicy Panamy, chociaż zanim tam dotarła, czekała ją długa podróż.

Piszecie, że jestem w raju… Czasem, żeby do Niego dotrzeć bywa i tak, jak dziś.

5:20 pobudka, zimny prysznic, marsz z plecakiem na przystanek. 6:00 pierwszy autobus z Hopkins (Belize) Czekanie na drugi. 7:00 autobus do Dagringa. 9: 00 autobus do Belize City, ale jednak okrężna drogą, przez Belmopan.

11:00 autobus z Belize City na lotnisko.

12:00 lotnisko. Odprawa. 14:18 lot. 16:00 przylot. 18:00 autobus z lotniska na terminal. Godzina oczekiwania na autobus. Marsz z plecakiem.

22:00 hostel!

Ale jutro JUTRO

Downtown i Casco Viejo de PANAMA CITY