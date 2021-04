Upamiętnienie księcia Filipa w Sopocie i na Westerplatte w Gdańsku? – Byłby to ważny gest – mówi dr Janusz Sibora, badacz dziejów dyplomacji

Nadanie imienia księcia Filipa skwerowi, ulicy w Sopocie, upamiętnienie jego wizyty w Gdańsku i na Westerplatte byłoby, zdaniem dr Janusza Sibory, ważnym gestem ze strony lokalnych społeczności, nie tylko z uwagi na wizytę małżonka brytyjskiej królowej w Polsce przed 46 laty.

– Pamięć to nie tylko słowa, pamięć powinna przybrać realny kształt. Byłoby to oddanie hołdu jego zasługom w czasie II wojny światowej (książę Filip służył w Royal Navy, uczestniczył m.in. w walkach na Morzu Śródziemnym) oraz wspólnej bojowej drodze z polskimi żołnierzami, marynarzami, lotnikami z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Byłby to wyraz szacunku dla polsko-brytyjskiego sojuszu wojskowego w czasach II wojny światowej i zaakcentowanie obecnej relacji między naszymi krajami – mówi dr Janusz Sibora.