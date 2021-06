Upały na Pomorzu! Jest ostrzeżenie. Do 34 st. C na terenie województwa pomorskiego. Sprawdź prognozę na weekend! Karol Uliczny

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW PIB Gdynia wydało ostrzeżenie o upałach. Występowanie wysokich temperatur prognozuje się od południa 18 czerwca, do godz. 20, 20 czerwca. W tym czasie można spodziewać się do 34 st. C w cieniu. KLIKNIJ W GALERIĘ I SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY DLA POMORZA NA POSZCZEGÓLNE DNI.