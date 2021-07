Upały i burze na Pomorzu nie odpuszczają. W nocy zagrzmi, a w piątek, 16.07.2021 r. znowu żar poleje się z nieba

Burze i upały na Pomorzu. Prognoza pogody

Wysokie temperatury będą towarzyszyć mieszkańcom Pomorza w czwartkowe (15.07.2021 r.) popołudnie i będą z nami aż do piątkowego (16.07.2021 r.) wieczoru. Biuro Meteorologicznych Prognoz w Gdyni podaje, że termometry w naszym województwie w dzień mogą wskazywać od 28 do nawet 31 st. Celsjusza, w nocy temperatura minimalna ma wynieść od 18 do 21 stopni.