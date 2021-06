Uniwersytet Gdański uruchomił rekrutację na rok akademicki 2021/2022. W ofercie nowe kierunki studiów i specjalności

Wśród nowości rekrutacyjnych w roku akademickim 2021/2022 znalazły się Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISH-S) - studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz Quantum Information Technology - studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim (Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki).

- Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne oferują studentom nowy, wielodyscyplinarny sposób kształcenia. Studia na MISH-S przeznaczone są dla kandydatów o szerokich zainteresowaniach społecznych i humanistycznych, które trudno zaspokoić w ramach jednego tradycyjnego kierunku studiów – mówi Nieczuja – Goniszewska.

Przedstawicielka uczelni dodaje, że studenci MISH-S, wraz z opiekunem naukowym/tutorem, układają indywidualnie plan studiów. Sami wyznaczają swój wiodący kierunek, wybierając go z listy kierunków współpracujących z MISH-S. W trakcie nauki są zobowiązani do zrealizowania minimum programowego kierunku wiodącego, a dodatkowo co semestr muszą wybrać zajęcia z co najmniej dwóch różnych kierunków studiów sfederowanych z MISH-S (poza kierunkiem wiodącym). Absolwent MISH-S ma być znakomitym współpracownikiem we wszystkich instytucjach związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury, w jednostkach samorządu terytorialnego i rozmaitych organizacjach pozarządowych. Będzie mógł działać na obszarze nauki, w instytucjach artystycznych, ale też w biznesie, w mediach czy w dyplomacji.