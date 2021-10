Unijne zapasy z „polexitem” w tle. Komentarz Krzysztofa M. Załuskiego Krzysztof Maria Załuski

7 października br. Trybunał Konstytucyjny potwierdził prymat Konstytucji RP nad prawem unijnym. Decyzja sądu spolaryzowała scenę polityczną. Nie tylko polską. Zagotowało się w całej Europie. Po jednej stronie stanęli zwolennicy UE, rozumianej jako wspólnota suwerennych państw narodowych. Po przeciwnej adherenci unii sfederalizowanej - superpaństwa złożonego z tylko częściowo suwerennych prowincji. Dla tych pierwszych werdykt TK jest oczywistością. W opinii drugich oznacza preludium do „polexitu”. Przy okazji orzeczenia TK, totalna opozycja postanowiła rozhuśtać nastroje społeczne. O skali frustracji, z jaką to robi, świadczą protesty sprowokowane przez Donalda Tuska. Co charakterystyczne, nikt z polityków Koalicji Obywatelskiej, prócz antypisowskich haseł, kłamstw i obelg, nie potrafi przedstawić pomysłu na Polskę i jej miejsce w Europie.