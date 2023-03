Umowa na rozbudowę infrastruktury PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni podpisana!

W ramach inwestycji zaplanowano budowę nowych obiektów, a także przebudowę już istniejącej infrastruktury. Jak podkreśla inwestor, inwestycja jest niezbędna do realizacji programu „Miecznik” i znacznie zwiększy zdolności produkcyjne PGZ Stoczni Wojennej.

- Podpisanie umowy to zakończenie bardzo pracowitego etapu analiz, projektowania, uzyskiwania pozwoleń oraz wyboru najlepszych rozwiązań i partnerów do realizacji inwestycji. Teraz pełną parą ruszamy z budową. Jeżeli nie natrafimy na nieprzewidziane okoliczności, to już w połowie 2024 r. będziemy dysponowali infrastrukturą i maszynami oraz urządzeniami, które uczynią PGZ Stocznię Wojenną najnowocześniejszą stocznią w Polsce – zapowiada Paweł Lulewicz, prezes PGZ Stoczni Wojennej. Dzięki właśnie tym inwestycjom zbudujemy trzy fregaty typu „Miecznik”, które będą najnowocześniejszymi jednostkami naszej Marynarki Wojennej. Nasz nowy, rozbudowany potencjał wykorzystamy w przyszłości również do budowy i modernizacji innych jednostek.