Ultras Oliwski - Wokół Radości 2021. Wyniki i zdjęcia z przepięknych tras biegowych w Lasach Oliwskich

Ultras Oliwski 2021 - wyniki oraz zdjęcia

Impreza sportowa mająca aktywować do ruchu na świeżym powietrzu zorganizowana została w ramach corocznego święta oliwian - Viva Oliwa. Trasy biegów wyznaczone były w Lasach Oliwskich wokół malowniczej Doliny Radości. Uczestnicy mieli do wyboru bieg główny na dystansie zbliżonym do półmaratonu (ok. 21 km), bieg OBC Run na ok. 9 km, nordic walking na ok. 7 km oraz biegi dla dzieci.

Miasteczko biegacza zlokalizowane było przy Stawie Młyńskim, gdzie na uczestników i kibiców czekały szereg atrakcji jak rozgrzewka, animacje dla dzieci i młodzieży, strefa gastronomiczna oraz specjalna strefa garden party, w której zawodnicy wspólnie z rodzinami i przyjaciółmi mogli odpocząć po rywalizacji przy dźwiękach muzyki.

Najszybszy w biegu głównym na ok. 21 km okazał się gdańszczanin Łukasz Gołaszewski, który uzyskał czas 1:28.39. Prawie minutę stracił do niego na mecie Jakub Czaja. Trzeci z czasem 1:31.07 był natomiast Adam Baranowski. Najszybsza spośród kobiet Agnieszka Baranowska osiągnęła czas 1:49.32. Dystans półmaratoński ukończyło 62 biegaczy.