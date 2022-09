Ultras Oliwski 2022. Wyniki zawodów w Lasach Oliwskich. Florian Pyszel z Gdyni najlepszy na trasie półmaratonu

Ultras Oliwski - Wokół Radości 24.09.2022

W drugiej edycji Ultrasa Oliwskiego, biegów przełajowych rozgrywanych w Lasach Oliwskich, do wyboru zawodnicy mieli dwa dystanse. Ścigali się więc na trasie liczącej 10 km, a ci lepiej przygotowani wybierali półmaratoński odcinek, czyli ponad 21 km. W sobotę, 24 września 2022 roku na krótkich dystansach w sportowej rywalizacji spełniały się dzieci w wieku od 3 do ponad 11 lat.

Na dystansie 10 km podium należało do gdańszczan. Równych sobie nie miał Michał Wysłouch, który wygrał z czasem 43.11. Do końca próbowała go gonić Marta Łagownik, która na mecie zjawiła się zaledwie 15 sekund później. Trzecie miejsce zajął Dariusz Nawrocki.

W grupie wytrwalszych biegaczy przełajowych również nie brakowało dużych nazwisk. Z wiadomych względów i dłuższego o ponad połowę dystansu różnice pomiędzy poszczególnymi zawodnikami były większe. Bezkonkurencyjny okazał się gdynianin Florian Pyszel, a jego czas na mecie to 1:22.53. Ponad 7 minut stracił do niego drugi Piotr Rolbiecki z Kościerzyny. Trzecie miejsce zajął z kolei gość specjalny, czyli znany ultramaratończyk Marcin Świerc z Krakowa. Jego wynik to 1:35.22, ale trzeba pamiętać, że dla niego start w Gdańsku miał służyć głównie wypoczynkowi. Wśród kobiet najlepsza była gdańszczanka Dorota Żmuda-Trzebiatowska, która "na kresce" miała czas 1:50.57.