Ulica Biskupia w Gdańsku będzie świętować po raz czwarty. Muzyka na żywo, kabaret i suto zastawiony stół już w niedzielę, 5.09.2021 r. Natalia Grzybowska

Muzyka na żywo, stroje z końca XVI, XVII i połowy XVIII wieku, historyczny spacer z przewodniczką, kabaret czy wystawa malarstwa to tylko niektóre z wielu atrakcji, jakie zgotuje nam Stowarzyszenie WAGA. Organizowane przez nie Święto Ulicy Biskupiej to już lokalna tradycja. Impreza rozpocznie się w niedzielę, 5 września, o godz. 13:00 i potrwa do samego wieczora.