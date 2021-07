Ulewy na Pomorzu. 50 zdarzeń związanych z burzami. Najwięcej w powiatach: starogardzkim, bytowskim i kartuskim

Łącznie 50 zdarzeń związanych w burzami na Pomorzu. Gdzie?

Zdarzenia odnotowano m.in. w:

powiecie starogardzkim - 20 zdarzeń,

powiecie bytowskim 11,

powiecie kartuskim 10,

powiecie wejherowskim 4,

powiecie tczewskim 2.

Jak informuje nas Państwowa Straż Pożarna, obyło się bez osób poszkodowanych. W wyniku zdarzeń uszkodzone zostały dwa samochody. Przypomnijmy, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 05.07.2021. Ostrzeżenie meteorologiczne dla Pomorza, którym prognozował opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, wysokość opadu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 50 mm. Opadom towarzyszyć miały burze z porywami wiatru do 70 km/h i lokalnie grad.