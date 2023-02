Ula z Gdańska w nowej edycji "Sanatorium miłości". Kim jest? Czym się zajmuje? Poznajcie uczestniczkę show TVP

Piąta edycja "Sanatorium miłości". Kto bierze udział w programie?

"Sanatorium miłości" to program, którzy pokochali widzowie. Dowodem może być fakt, że aktualnie jest emitowana piąta edycja autorskiego formatu Telewizji Polskiej. W programie bierze udział 6 kobiet i 6 mężczyzn, seniorów. Przyjeżdżają do tytułowego sanatorium w poszukiwaniu przyjaźni lub miłości. W przeszłości w ten sposób poznało się kilka par. Wśród nich są m.in. Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz, którzy szykują się do ślubu.