Ukraiński obrońca Hlib Buchał podpisał z I-ligową Chojniczanką Chojnice umowę na półtora roku. To trzeci transfer klubu tej zimy

Zimowe transfery Chojniczanki Chojnice przed rundą wiosenną 2023

Hlib Buchał urodził się 12 listopada 1995 roku w Kijowie. Jest lewonożnym środkowym obrońcą. Na koncie ma grę na najwyższym szczeblu rozgrywek na Ukrainie oraz w Bułgarii, występy w Lidze Europy, a z młodzieżową reprezentacją Ukrainy dotarł do ćwierćfinału Uniwersjady w Taipei (2017).

To piłkarze praktycznie przez większość kariery związany z ukraińskimi klubami. Od czasu napaści Rosji na naszego wschodniego sąsiada zaczął jednak szukać pracodawców poza ojczyzną. Grał w rezerwach czeskiej Sigmy Ołomuniec, a następnie w lidze bułgarskiej, w Chebyrze Pazardżik. Teraz zdecydował się przenieść na północ Polski, do I-ligowej Chojniczanki Chojnice.

– W związku z tym, że mieliśmy bardzo duże zastrzeżenia do postawy naszej defensywy w rundzie jesiennej, już od dłuższego czasu bardzo intensywnie poszukiwaliśmy środkowego obrońcy, który będzie mógł stanowić realny filar tej formacji. W związku z tym, że w Polsce popyt zdecydowanie przewyższa podaż na tej pozycji, szukaliśmy za granicami naszego kraju. Wybór na Hleba padł już w grudniu, jednak wówczas trenował on z drużyną angielskiej League One Accrincton Stanley FC i dlatego musieliśmy uzbroić się w cierpliwość. Ostatecznie udało się nam osiągnąć porozumienie i tym samym liczymy, że Ukrainiec będzie dla naszego zespołu tym czego brakowało nam w linii defensywnej – komentuje Dawid Frąckowiak, dyrektor sportowy Chojniczanki.