Ukraina - Austria NA ŻYWO, LIVE 21.06.2021 r. Gra o awans. Gdzie oglądać transmisję TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja

NOWE Arka Gdynia. Najdrożsi piłkarze w kadrze Arki. Prezentujemy nowy ranking po aktualizacji wycen. Kto jest najwięcej warty w Arce? [TOP 26]

Kto jest aktualnie najdroższym piłkarzem Arki Gdynia? Prezentujemy ranking zgodnie z najnowszymi wycenami portalu transfermarkt.de, który na początku czerwca 2021 roku zaktualizował wyceny. Sprawdźcie aktualne ceny piłkarzy Arki Gdynia i kto jest obecnie najwięcej warty. Pod uwagę wzięliśmy obecną kadrę zespołu, więc w klasyfikacji znajdują się piłkarze, którzy są wypożyczeni do Arki do końca sezonu, ale też Jakub Wawszczyk i Mateusz Młyński, którzy od 1 lipca będą zawodnikami Sandecji Nowy Sącz i Wisły Kraków. Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem.