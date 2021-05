UEFA rozpoczęła sprzedaż biletów na finał Ligi Europy w Gdańsku. Na stadion wejdzie tylko 9,5 tysiąca widzów

Liga Europy bilety na finał 26 maja 2021

UEFA rozpoczęła sprzedaż biletów na finałowy mecz Ligi Europy w Gdańsku, który rozpocznie się w środę, 26 maja o godz. 21 na stadionie w Letnicy. Informacje dostępne są wyłącznie na stronie UEFA.com.

Na decyzję jest bardzo mało czasu. Sprzedaż online będzie możliwa wyłącznie do 7 maja 2021 roku do godz. 14.00. Kilkanaście godzin wcześniej poznamy finalistów. Po pierwszych meczach półfinałowych niemal pewny gry w Gdańsku jest Manchester United, który rozbił w półfinale AS Roma 6:2. Villarreal CF pokonał natomiast Arsenal 2:1. Rewanże zaplanowano w czwartek, 6 maja o godz. 21.00.

Liga Europy finał ile biletów w puli

Polski rząd wydał zgodę na wypełnienie trybun stadionu w Gdańsku do 25 procent pojemności tego obiektu, a to oznacza, że finał Ligi Europy będzie mogło zobaczyć 9 500 kibiców. Każdy z finalistów otrzyma pulę po 2 tysiące biletów, które rozdysponuje pomiędzy swoimi fanami. Tylko 2 tysiące biletów znajdzie się więc w puli przeznaczonej do publicznej sprzedaży. Pozostałe wejściówki zostaną rozlokowane pomiędzy partnerów, związki sportowe, sponsorów i nadawców telewizyjnych.