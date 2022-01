Uderzy groźna Nadia. Wichura osiągnie nad morzem nawet 120 km/h. Meteorolog analizuje nadciągający niż

W piątek po południu ucichnie wiatr wywołany niżem Marie. Według prognoz, to tylko cisza przed burzą. Wkrótce nadciągnie groźniejszy niż, któremu nadano imię Nadia.

Zdaniem Piotra Kowalkowskiego, synoptyka portalu Info Meteo Elbląg, możemy mieć do czynienia z najpotężniejszą wichurą ostatnich lat.

- Aktywny niż, który w piątek narodził się w pobliżu Islandii, w ciągu kolejnej doby dosłownie rosnąć będzie jak na drożdżach po to, by docierając w sobotę we wczesnych godzinach popołudniowych do Zatoki Botnickiej osiągnąć miano silnego (i rozległego w porównaniu do trzech ostatnich niżów) cyklonu pozatropowego - takim mianem określa się w Europie najsilniejsze wichury – informuje Piotr Kowalkowski. - Wędrując dalej w kierunku Litwy, Łotwy i Estonii po swojej zachodniej stronie doprowadzi prawdopodobnie do najsilniejszego w tym sezonie zaostrzenia się poziomego gradientu barycznego. W apogeum pomiędzy województwem pomorskim a Tatrami około godzin 23:00 - 03:00 z soboty na niedzielę może być nawet 25, 28 hektopaskali różnicy. W konsekwencji doprowadzi to do niebezpiecznej wichury również na terenach nizinnych na zachodzie i w centralnej Polsce.