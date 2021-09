Uczniowie ZSP 4 w Malborku wytłumaczą się w sądzie z udziału w bójkach w okolicach szkoły

Jedna dziewczyna siedzi na drugiej i okłada ją rękami po głowie. Dookoła zbierają się inni uczniowie. Niektórzy nagrywają telefonami komórkowymi. Inni dopingują atakującą, by nie żałowała sił... Oczywiście padają też inne słowa. Śmiechy, żarty, ogólnie... luźna atmosfera, ale nie dla dziewczyny, która jest sponiewierana, rzekomo po to, by przeprosiła...

Taki filmik prezentujący uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku trafił do sieci. Potem pojawiły się m.in. zarzuty pod adresem dyrekcji i nauczycieli, że nie zareagowali. Ale fakt jest taki, że sytuacja miała miejsce poza terenem szkoły; w tym konkretnym przypadku na trawniku pomiędzy pobliskimi budynkami na pl. Narutowicza.