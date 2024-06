Uczniowie kościerskiego Ekonomika spędzili miesiąc w Dreźnie! Tam odbywali praktyki i zwiedzali okolice ZDJĘCIA

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie, czyli popularnego Ekonomika, spędzili cztery tygodnie na zagranicznych praktykach. Tam mieli okazję nie tylko poznać system pracy, ale także podszkolić język obcy. Stało się to możliwe dzięki udziałowi szkoły w Programie Erasmus+. Do Drezna pojechało 18 osób, w tym 9 uczniów z klasy 4 technikum logistycznego i spedycyjnego i 9 z klas 4 technikum żywienia i usług gastronomicznych. Praktyki trwały od 7.04 do 3.05.2024 r. a pośrednikiem w ich organizacji była firma MobiDirekt.