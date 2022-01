Uczennica rozpyliła gaz pieprzowy podczas lekcji. "Nie będzie stygmatyzowana" Witold Chrzanowski

Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach rozpyliła dzisiaj na zajęciach gaz pieprzowy. Do szkoły przybyła policja, pogotowie ratunkowe oraz strażacy. Nastolatka przyznała się funkcjonariuszom do popełnienia czynu. Policjanci uznali to za wybryk. Nie kończy to jednak sprawy.