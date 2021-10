Uciążliwy hałas w Śródmieściu w Gdańsku. Mieszkańcy mają dość, radni PiS piszą interpelację do prezydent Aleksandry Dulkiewicz Kamil Kusier

Przemyslaw Swiderski

Czy na gdańskim Śródmieściu nie da się żyć? Znaleźliby się tacy, którzy centrum Gdańska wskazaliby jako idealne miejsce do życia, to jednak mieszkańcy coraz częściej skarżą się na uciążliwe hałasy. W tej sprawie interpelację do prezydent Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz złożyli również radni PiS, Andrzej Skiba i Przemysław Majewski, którzy jak podkreślają otrzymali już wcześniej odpowiedź wiceprezydenta Piotra Grzelaka, to jednak ich zdaniem była zdawkowa i nieprecyzyjnie odpowiadała na poruszane przez nich wątki.