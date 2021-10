Uciążliwy hałas w gdańskim Śródmieściu. Mieszkańcy mają dość, radni PiS piszą interpelację do prezydent Aleksandry Dulkiewicz

Zdaniem radnego Prawa i Sprawiedliwości, Przemysława Majewskiego, miasto, choć ma ku temu narzędzia, nic w tej sprawie jeszcze nie zrobiło.

- Park kulturowy, który ma powstać za kilka lat jest tylko jednym z elementów porządkowania estetyki i funkcjonowania Śródmieścia - mówi radny. - Miasto już dziś ma narzędzia do tego, aby w historycznym centrum zadbać o to by mieszkańcom żyło się lepiej, niestety z nich nie korzysta. Miasto traktuje turystykę priorytetowo, przymyka się oko na głośne imprezy, występy uliczne czy pijackie wybryki. To niestety wpływa negatywnie na codzienne życie gdańszczan zamieszkujących uliczki Starego i Głównego miasta[/cyt]