Uciążliwe prace dewelopera w nocy. Mieszkańcy ul. Ametystowej bezradni wobec prac budowlanych prowadzonych przed ich oknami

Mieszkańcy domów, które bezpośrednio sąsiadują z budową osiedla Szmaragdowy Park, zgodnie twierdzą, że ich apele o ograniczenie hałasu czy też zaprzestanie prac nocnych niewiele dały.

- Zwracaliśmy się do urzędu miasta, do służb porządkowych, a nawet i do inwestora. Pracownicy budowy odpowiadali nam, że mają gdzieś nasze prośby, bo jedyne co policja może im zrobić, to wlepić mandat, który ich zasadniczo nie rusza - mówi rozgoryczona pani Beata.