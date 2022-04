Uciążliwa majówka. Zakład Utylizacyjny w Gdańsku rozpoczął kolejne prace modernizacyjne Kamil Kusier

Uciążliwe zapachy z Zakładu Utylizacyjnego będą jeszcze mocniejsze? To możliwe i co gorsze, taki stan może utrzymać się nawet dwa tygodnie. Jak informuje Olimpia Schneider, rzeczniczka prasowa spółki, od niedzieli 24 kwietnia, prace prowadzone na terenie zakładu mogą przyczynić się do wzmożenia emisji zapachowych. Przyczyną tego stanu jest modernizacja sortowni oraz realizacja założeń wynikających z programu REDU. Są to zmiany organizacyjne i techniczne, które mają zminimalizować uciążliwości zapachowe, które z uwagi na deszcze i sprzyjające warunki pogodowe nie powodują drastycznego przenoszenia się fetoru z Szadółek na inne dzielnice.